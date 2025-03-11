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Александр Скрябин избран на пост главы администрации Ростова

Александр Скрябин избран на пост главы администрации Ростова
Внеочередное заседание городской думы Ростова-на-Дону завершилось избранием Александра Скрябина на пост главы администрации. Решение было принято единогласно: 38 депутатов поддержали его кандидатуру 11 марта.

Предыдущий глава администрации, Алексей Логвиненко, покинул должность 14 января. Причинами ухода оказались проблемы со здоровьем и переход на другое место работы.

Исполняющим обязанности главы был назначен Александр Скрябин, уроженец Ростова и опытный руководитель, быстро завоевавший поддержку горожан. Он подал заявку на участие в конкурсе на должность главы города в конце февраля.

В конкурсе участвовали 12 человек, включая управленцев, политиков, врачей и представителей других регионов. 10 марта состоялся основной этап отбора. Два кандидата не явились, и в финал вышли Александр Скрябин и Виталий Золотухин. Они представили депутатам свои программы и поделились планами на будущее.

Победителем был объявлен Александр Скрябин, получивший 38 голосов депутатов.
Фото: администрация Ростова
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