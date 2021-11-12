Александр Ищенко наградил представителей муниципальных образований Ростовской области

Фото: Законодательное собрание Ростовской области.

Председатель Законодательного собрания Ростовской области вручил поощрения донского парламента представителям муниципальных образований региона. Награды получили педагоги, соцработники, библиотекари, а также представители органов местного самоуправления и предпринимательских сообществ. Торжественное мероприятие состоялось 11 ноября.Спикер донского парламента поблагодарил представителей муниципалитетов за их труд и достижения. Александр Ищенко отметил, что благодаря им Ростовская область вошла в число регионов-лидеров страны. Он напомнил о Дне народного единства и согласия, который праздновали накануне. По словам председателя Заксобрания Ростовской области, смысл этой даты актуален и сегодня.- Мы едины не только в годы испытаний, как это было в 1612 году. Мы вместе трудимся на благо Ростовской области и всей России. Сейчас Донской край входит в число регионов-лидеров нашей страны, - подчеркнул спикер донского парламента. - Здесь реализуются значимые масштабные проекты. Мы видим, как расцветает и преображается донская земля - растут города, открываются новые школы и детские сады, становятся комфортными парки и скверы. Это стало возможным благодаря труду каждого из вас.Александр Ищенко добавил, что в таком единстве регион справится с любыми проблемами, включая COVID-19, потому что трудности преодолеваются благодаря сплоченной работе.