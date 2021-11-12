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Александр Ищенко наградил представителей муниципальных образований Ростовской области

Александр Ищенко наградил представителей муниципальных образований Ростовской области
Председатель Законодательного собрания Ростовской области вручил поощрения донского парламента представителям муниципальных образований региона. Награды получили педагоги, соцработники, библиотекари, а также представители органов местного самоуправления и предпринимательских сообществ. Торжественное мероприятие состоялось 11 ноября.

Спикер донского парламента поблагодарил представителей муниципалитетов за их труд и достижения. Александр Ищенко отметил, что благодаря им Ростовская область вошла в число регионов-лидеров страны. Он напомнил о Дне народного единства и согласия, который праздновали накануне. По словам председателя Заксобрания Ростовской области, смысл этой даты актуален и сегодня.

- Мы едины не только в годы испытаний, как это было в 1612 году. Мы вместе трудимся на благо Ростовской области и всей России. Сейчас Донской край входит в число регионов-лидеров нашей страны, - подчеркнул спикер донского парламента. - Здесь реализуются значимые масштабные проекты. Мы видим, как расцветает и преображается донская земля - растут города, открываются новые школы и детские сады, становятся комфортными парки и скверы. Это стало возможным благодаря труду каждого из вас.

Александр Ищенко добавил, что в таком единстве регион справится с любыми проблемами, включая COVID-19, потому что трудности преодолеваются благодаря сплоченной работе.
Фото: Законодательное собрание Ростовской области.
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