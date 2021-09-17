Спикер донского парламента: «От активности граждан на выборах зависит, как будет развиваться страна и область»

В России заканчивается трехдневное голосование за депутатов в Госдуму. 19 сентября Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко принял участие в выборах депутатов Госдумы и Собрания депутатов Рассветовского сельского поселения. Глава Донского парламента отдал голос на своем избирательном участке в поселке Рассвет.По словам Председателя Донского парламента, выборы являются важной частью современной жизни. В стране, и в частности, в Ростовской области выбирают состав парламента, который в течение пяти лет будет развивать Россию и отстаивать интересы ее жителей.Поэтому важно, чтобы новый состав депутатов Госдумы был сформирован из числа людей, которые, имеют активную жизненную позицию и болеют за свою родину.- С другой стороны, в Ростовской области проходят выборы депутатов представительных органов поселений. Мы избираем сегодня 4156 депутатов, - подчеркнул Александр Ищенко. - И это тоже важнейший уровень власти, непосредственно связанный с жизнью людей в сельских, городских поселениях. И мы тоже сегодня выбираем тех людей, которые должны видеть динамику развития, понимать, как должны развиваться те или иные муниципальные образования Ростовской области.Спикер Донского парламента поблагодарил избирателей, которые в течение трех дней приходили на свои участки, чтобы проголосовать за достойного кандидата. Ведь от их активности, а также их требовательного отношения к кандидатам будет зависеть, кто будет представлять интересы жителей даже самых маленьких районов в Госдуме и органах местного самоуправления.Напомним, что в России выборы в Государственную думу проходят в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. В эти же дни в Ростовской области идут довыборы депутата Заксобрания Ростовской области по Аксайскому одномандатному избирательному округу № 20 и выборы депутатов муниципального уровня. Жителям Ростовской области предстоит распределить более 4 тысяч мандатов.Голосование закончится 19 сентября в 20.00. После этого на избирательных участках будут подсчитывать голоса. Итоги будут известны 20 сентября.