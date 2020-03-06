Ростовчанка Ирина Безрукова рассказала, как спасла танцора из Турции



Ростовчанка Ирина Безрукова рассказала, как спасла танцора из Турции. Историю она поведала в эфире популярного ток-шоу.



По словам Безруковой, в Стамбул она приехала на съемки кино «Рыцарский роман». Чуть позже актеры выяснили, что поселились рядом с развлекательным заведением – каждую ночь они не могли заснуть из-за громкой музыки. В один из дней члены съемочной группы решили посетить это место.



Ирина рассказала, что люди танцевали возле бассейна. Одни из парней нырнул в него и долго оставался под водой. Молодого человека достали из бассейна. Выяснилось, что во время прыжка он ударился головой о трубу, потерял сознание и едва не захлебнулся. Она и уже вне бассейна он не приходил в себя.



– Я почему-то сказала, что я врач, и кинулась к нему. Я начала делать парню непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, – поделилась подробностями ростовчанка.



Пострадавшего доставили в больницу. Выяснилось, что, если бы не помощь Безруковой, парень мог бы скончаться. В дальнейшем актриса узнала, что молодой человек работает танцором. Позже одна из турецких газет написала статью о том, как российская актриса спасла местного танцора.







