Ростовчанка Ирина Безрукова рассказала о первом опыте на сцене



Актриса из Ростова-на-Дону Ирина Безрукова рассказала о своём первом сценическом опыте. Воспоминаниями она поделилась в микроблоге.



Артистка сообщила подписчикам, что первый её спектакль - «В сиреневом саду». Выступление состоялось, когда ростовчанке было 16 лет, на сцене донского Дома учителя.



- Я играла физкультурницу, - вспоминает Безрукова. – Пришлось научиться стучать мячом и говорить текст одновременно. Критики отметили «органичное, живое исполнение» и посоветовали ещё поработать с дикцией и текстами.



Самым волнующим для Ирины стало выступление, которое состоялось спустя два года. На этот раз актриса играла в Ростовском академическом театре драмы.



- Очень волновалась. Меньше всего хотелось выглядеть новичком на фоне уже опытных артистов.



Третьим волнующим моментом было участие в постановке питерского режиссёра «Пока бьётся сердце». Безруковой, тогда ещё студентке, предложили участвовать в массовке. Нужно было играть медика, надев белый халат, шапочку, бахилы и маску.



Актриса известна многим телезрителям по сотням ролей в театре и кино. Также Ирина участвовала в десятках телешоу, выступала ведущей. Сейчас она живёт вне брака и поражает поклонников своей красотой и элегантностью.