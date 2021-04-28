Аксайские торговцы овощами начали работу на территории старого аэропорта Ростова
На территории старого аэропорта Ростова предприниматели закрытых рынков начали торговать овощами и фруктами. Площадку открыли утром 30 апреля.
Торговцев не так уж и много. На огромной площади порядка 15 гектаров разместились несколько десятков машин с продукцией. Люди выкладывают товар в лотках перед автомобилями. На фото видно, что особого выбора овощей и фруктов нет. Люди довольствуются малым. Скорее всего, они распродают то, что смогли унести с закрытых рынков.
Неизвестно, оборудовали ли там места для выбрасывания мусора и туалеты. На снимках, появившихся в соцсетях, ни того, ни другого не видно.
Предприниматели, занимавшиеся торговлей других товаров (лодки, шины, велосипеды, сантехника, стройматериалы и прочее) по-прежнему сидят без работы. Власти обещали предоставить более девяти тысяч рабочих мест. Однако пока открыли торговую площадку только для продажи скоропортящихся продуктов - овощей и фруктов.
Напомним, тысячи торговцев остались без средств к существованию после рейда силовиков 27 апреля. Причиной закрытия рынков стала проверка правоохранителями законности расположения торговых точек.
На следующий день после рейда предприниматели собрались у рынков с намерением отстоять свои права. Они требовали открыть въезды, чтобы забрать свой товар, за который заплатили по несколько миллионов рублей.
Все переговоры и встречи с властями оказались безрезультатными. Людям не намерены компенсировать многомиллионные потери, а с переходом на новые рабочие места обнаружилось много подводных камней. Для того, чтобы перебраться на новые торговый точки, им придется потратить порядка 15 миллионов рублей. Торговцы уже оплатили аренду мест на закрытых рынках и потратились на закупку товара. Тот, что остался, люди не могут забрать. А следующую поставку им даже некуда будет выгрузить - продавцам выделят всего по 20 квадратных метров на новых местах.