Территорию старого аэропорта в Ростове отдадут аксайским торговцам
На территории старого аэропорта разместят торговую площадку для предпринимателей закрытых рынков. Об этом 29 апреля сообщили в городской администрации.
Для организации торговли из палаток, автомашин, лотков выделят около 15 гектаров территории. Площадка обеспечена подъездными путями. Однако власти отметили, что место предназначено только для розничной и оптовой торговли овощами и фруктами. Примечательно, что забрать эти скоропортящиеся продукты продавцам не давали несколько дней. Если фрукты и овощи до сих пор не испортились, то к открытию торговой площади число товара наверняка сократится. При этом точная дата открытия торговой площадки пока не известна. Также неизвестно, как будет организована работа торговцев, где будут размещены туалеты и куда продавцы будут выбрасывать мусор.
Напомним, тысячи торговцев остались без средств к существованию после рейда силовиков 27 апреля. Причиной закрытия рынков стала проверка правоохранителями законности расположения торговых точек. Не исключено, что это связано с уголовным делом в отношении главы Аксайского района Борзенко и семьи предпринимателей Бабаевых. Известно, что семья предпринимателей Бабаевых имеет доли на этих рынках. По версии следствия, Борзенко вместе с Бабаевыми незаконно завладели шестью земельными участками. За 21 год им удалось незаконным путем извлечь прибыль в размере более 200 миллионов рублей. Сейчас Борзенко и еще двое подозреваемых находятся в СИЗО.
На следующий день после рейда предприниматели собрались у рынков с намерением отстоять свои права. Они требовали открыть въезды, чтобы забрать свой товар, за который заплатили по несколько миллионов рублей. Власти Аксайского района в ответ на «акцию» предпринимателей пригласили их обсудить все вопросы в городском ДК.
Однако конструктивный диалог не состоялся. Компенсацию пострадавшим торговцам предложить не смогли. Встреча закончилась ультиматумом. В этот же вечер предприниматели попытались самостоятельно убрать бетонные блоки с пути и приступить к работе. Один из правоохранителей воспользовался баллончиком с перцовым газом, чтобы помешать людям. Между стражами порядка и торговцами произошла стычка.