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Академик из Ростова получил самую престижную научную награду в России

Академик из Ростова получил самую престижную научную награду в России
Самую престижную неправительственную награду в России получил академик из Ростова. Владимиру Минкину вручили Демидовскую премию за неоценимый вклад в развитие физической, органической и квантовой химии. Торжественная церемония прошла в Екатеринбурге 6 февраля.

Демидовская премия является самой высокой научной наградой, которую может получить российский учёный. Это связано с тем, что номинантов назначает научное сообщество.

- Меня в науку привело любопытство, - вспоминает Владимир Минкин. - Этот внутренний импульс и есть главное условие для движения вперёд.

Награду также получили московские учёные Валерий Козлов - за вклад в теорию динамических систем и Валерий Тишков - за вклад в изучение истории и этнологии народов России.

Каждому лауреату традиционно дали миллион рублей и серебряную медаль с профилем учредителя премии Павла Демидова.

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