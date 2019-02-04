Академик из Ростова получил самую престижную научную награду в России



Самую престижную неправительственную награду в России получил академик из Ростова. Владимиру Минкину вручили Демидовскую премию за неоценимый вклад в развитие физической, органической и квантовой химии. Торжественная церемония прошла в Екатеринбурге 6 февраля.



Демидовская премия является самой высокой научной наградой, которую может получить российский учёный. Это связано с тем, что номинантов назначает научное сообщество.



- Меня в науку привело любопытство, - вспоминает Владимир Минкин. - Этот внутренний импульс и есть главное условие для движения вперёд.



Награду также получили московские учёные Валерий Козлов - за вклад в теорию динамических систем и Валерий Тишков - за вклад в изучение истории и этнологии народов России.



Каждому лауреату традиционно дали миллион рублей и серебряную медаль с профилем учредителя премии Павла Демидова.