Игрок «Ростова» Шомуродов награждён за вклад в развитие спорта в Узбекистане



В Узбекистане наградили футболиста «Ростова». Эльдор Шомуродов отмечен за вклад в развитие спорта в родной стране. Церемония прошла 26 декабря. Награду вручает Олимпийский комитет Узбекистана.



Напомним, на днях Шомуродов был признан лучшим футболистом своей страны в 2019 году. Также специалисты отметили его вклад в развитие имиджа узбекского футбола.



Эльдор играет за ФК «Ростов» с июля 2017 года. Есть вероятность, что зимой 2020-го он перейдёт в один из европейских клубов.