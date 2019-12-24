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Игрок «Ростова» Шомуродов награждён за вклад в развитие спорта в Узбекистане

Игрок «Ростова» Шомуродов награждён за вклад в развитие спорта в Узбекистане
В Узбекистане наградили футболиста «Ростова». Эльдор Шомуродов отмечен за вклад в развитие спорта в родной стране. Церемония прошла 26 декабря. Награду вручает Олимпийский комитет Узбекистана.

Напомним, на днях Шомуродов был признан лучшим футболистом своей страны в 2019 году. Также специалисты отметили его вклад в развитие имиджа узбекского футбола.

Эльдор играет за ФК «Ростов» с июля 2017 года. Есть вероятность, что зимой 2020-го он перейдёт в один из европейских клубов.

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