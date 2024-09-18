Адвоката из Ростовской области подозревают в посредничестве в передачи взятки

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В передаче взятки подозревают адвоката Азовского филиала Ростовской областной коллегии. Об этом сообщили в донском УФСБ.В начале июня 2024 года в городе Азов к адвокату за помощью обратилась местная жительница. Женщине грозило уголовное преследование по статье «Мошенничество», и в отношении нее проводилась доследственная проверка из-за дома, который она продала другой жительнице города.Адвокат заверил женщину, что уголовное дело не будет возбуждено. Взамен она должна была передать через него 500 тысяч рублей сотрудникам правоохранительных органов.Вскоре юриста задержали. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве».