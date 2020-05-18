Сальский психоневрологический интернат из-за коронавируса закрыли на карантин

На карантин закрыли Сальский психоневрологический интернат. Об этом сообщили в правительстве донского региона.В социальном учреждении выявили случай заражения вирусом COVID-19. Его подхватил один из сотрудников интерната. В связи с этим с 18 мая на территории учреждения вводится карантин, который продлится в течение двух 14-дневных смен. Запертыми на изоляции оказались 750 получателей социальных услуг и 163 сотрудника.Отмечается, что все работающие в интернате граждане получат по 30 тысяч рублей за одну смену. В настоящее время проводится обследование всех сотрудников и проживающих в интернате людей.