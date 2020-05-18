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Сальский психоневрологический интернат из-за коронавируса закрыли на карантин

Сальский психоневрологический интернат из-за коронавируса закрыли на карантин
На карантин закрыли Сальский психоневрологический интернат. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

В социальном учреждении выявили случай заражения вирусом COVID-19. Его подхватил один из сотрудников интерната. В связи с этим с 18 мая на территории учреждения вводится карантин, который продлится в течение двух 14-дневных смен. Запертыми на изоляции оказались 750 получателей социальных услуг и 163 сотрудника.

Отмечается, что все работающие в интернате граждане получат по 30 тысяч рублей за одну смену. В настоящее время проводится обследование всех сотрудников и проживающих в интернате людей.

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