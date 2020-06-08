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В Ростовской области открыли автобусные маршруты за пределы региона

В Ростовской области открыли автобусные маршруты за пределы региона
В Донском регионе открыли несколько автобусных маршрутов за пределы области. Об этом рассказали в главном автовокзале Ростова.
По состоянию на утро 10 июня функционируют направления из Новочеркасска и Ростова в Ставрополь, из Ростова в Москву, Нальчик, Махачкалу, Белгород и Астрахань, из Таганрога в Москву и Будённовск, а также из Новочеркасска в Нефтекумск.

По области можно перемещаться из Ростова-на-Дону в Вёшенскую, Волгодонск, Донецк, Егорлык, Зверево, Зерноград, Белую Калитву, Горняцкий, Зимовники, Каменск, Кашары, Куйбышево, Мечетенскую, Миллерово, Морозовск, Новошахтинск, Обливскую, Орловский, Октябрьское, Сальск, Таганрог, Тацинский, Шахты, а также из Таганрога в Донецк и Гуково.

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