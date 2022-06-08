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В Кировской области простились с солдатом, погибшим в ходе спецоперации

В Кировской области простились с солдатом, погибшим в ходе спецоперации
Во время спецоперации погиб военнослужащий из Кировской области. С Дмитрием Двоеглазовым простились утром 10 июня.

Дима вырос в селе Верхобыстрица Куменского района. Там он окончил школу, затем пошел в армию. Вскоре парень подписал контракт. А весной 2022 года отправился на спецоперацию. Выполняя боевую задачу, военный погиб.

Родные и близкие Дмитрия Двоеглазова простились с ним утром 10 июня на площади сельской школы. В этот же день состоялись и похороны со всеми воинскими почестями.
Фото: соцсети.
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