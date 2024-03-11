На Кубани под Ростовской областью 13-летний мальчик на спор забрался на поезд и получил удар током

Фото: Ростов ру.

В Краснодарском крае 13-летний парень поспорил с друзьями и залез на вагон, который оказался под напряжением. Молодого человека госпитализировали в больницу с ожогами 70-80% тела.Трагедия случилась 10 марта 2024 года в станице Крыловской. Подросток гулял с друзьями на станции Крыловской около железнодорожных путей. Молодой человек в какой-то момент поспорил со своей компанией, что сможет залезть на вагон поезда. Мальчик забрался на вагон и получил удар тока от контактной сети.На место приехали полиция из Ростовской области и врачи. Медработники оказали подростку первую медицинскую помощь и увезли в больницу. У подростка диагностировали 70-80% ожогов тела.