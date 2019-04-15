В Ростовской области мальчика ударило током, когда он залез на поезд



В Таганроге Ростовской области 13-летний мальчик залез на поезд, и его ударило током. Инцидент случился на железнодорожной станции 16 апреля около 18:30.



По версии следствия, ребёнок забрался на вагон грузового состава. В этот момент он получил удар током высокого напряжения. Подросток чудом остался жив. Медики доставили его в детскую больницу Таганрога.



По факту происшествия правоохранители начали доследственную проверку.



- Следователи устанавливают все детали произошедшего, - отметили в СУ СКР по Ростовской области.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.