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В Ростовской области мальчика ударило током, когда он залез на поезд

В Ростовской области мальчика ударило током, когда он залез на поезд
В Таганроге Ростовской области 13-летний мальчик залез на поезд, и его ударило током. Инцидент случился на железнодорожной станции 16 апреля около 18:30.

По версии следствия, ребёнок забрался на вагон грузового состава. В этот момент он получил удар током высокого напряжения. Подросток чудом остался жив. Медики доставили его в детскую больницу Таганрога.

По факту происшествия правоохранители начали доследственную проверку.

- Следователи устанавливают все детали произошедшего, - отметили в СУ СКР по Ростовской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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