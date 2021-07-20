В Ростовской области выборы в Госдуму пройдут под надзором более 100 тысяч камер

В Ростовской области выборы в Государственную думу 8-го созыва пройдут под надзором более 100 тысяч камер. Это обеспечит максимальную прозрачность голосования и процедуры подсчета бюллетеней.По сравнению с прошлыми выборами в 2016 году количество техники видеонаблюдения увеличилось в 2,5 раза - с 40 тысяч до 100 тысяч единиц. Более 80% участков получилось оснастить сразу 2-3 устройствами, чтобы обеспечить максимально прозрачные условия голосования. А те участки, которые оснастить камерами не получилось, оборудовали видеорегистраторами.– Расширяя возможности видеотрансляции, мы расширяем круг наблюдателей. Каждый желающий сможет им стать при помощи видеонаблюдения, - рассказал председатель Избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров. - Избиратель своими глазами сможет убедиться, что весь процесс абсолютно прозрачен.Съёмка будет транслироваться на специальном интернет-портале круглосуточно. Она будет продолжаться все дни голосования и охватит все этапы выборов: от приёма голосов до их подсчёта. Под особым вниманием будут сейфы с документацией, а также места перемещения бюллетеней и списки избирателей.Кроме того, материалы ещё год будут доступны членам избиркома, кандидатам в депутаты и представителям участвующих партий партий. Таким образом, если чьи-либо права будут ущемлены, человек или организация смогут обратиться к записям и доказать свою правоту.— Централизация трансляций в штабах кандидатов и привлечение туда общественных наблюдателей сделает подход к наблюдению более ответственным и качественным, - уверен руководитель Центра общественного наблюдения за выборами в Ростовской области Дмитрий Абросимов. — Мы долго искали оптимальную модель, которая позволила бы с учетом финансирования сохранить высокие стандарты и сделать результаты видеонаблюдения максимально доступными для участников избирательного процессаНапомним, выборы в Государственную Думу РФ 8-го созыва пройдут 17, 18 и 19 сентября. Впервые в России голосование продлится три дня. Связано это с ухудшающейся ситуацией распространения коронавируса. Дополнительные дни помогут не только избежать массовых скоплений, но и дадут пространство избирателям для удобного выбора дня голосования.