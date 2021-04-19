В Ростове проходит несанкционированная акция в поддержку Навального
В Ростове-на-Дону возле донской публичной библиотеки собрались сотни людей. Толпа прохожих пришла на несанкционированный митинг на улицу Пушкинской 21 апреля около восьми часов вечера и стала кричать лозунги в поддержку Алексея Навального.
Акции протеста начались в центре Ростова, когда немного стемнело. Несколько молодых людей в масках принесли с собой плакаты.
На центральных улицах и местах скопления людей собралось больше полицейских. Правоохранители приехали на не только суровых автозаках, но и на обычных рейсовых маршрутах. Информации о задержанных пока нет.
Отметим, около семи вечера на пересечении Пушкинской и Кировского проспекта перекрыли движение. Полицейские поставили фан-барьеры и выстроились позади них в шеренгу. Скорей всего, местным жителям, которые вышли подышать воздухом, придётся найти другие пути обхода.
Напомним, в обед в донской столице приступили к расстановке специальных ограждений. Так, к часу дня уже перекрыли подходы к зданию правительства, оградили территорию фонтана и стеллы “Освободителям Ростова” на Театральной площади.