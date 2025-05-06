Валентин Кукин назначен на пост исполняющего обязанности главы администрации Батайска

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В Батайске городская дума на внеочередном заседании приняла отставку главы администрации Романа Волошина. Исполняющим обязанности назначили Валентина Кукина, который начнёт работать с 7 мая.Он с июля 2017-го по март 2020 года занимал разные должности в районных администрациях Ростова, включая заместителя главы и первого заместителя. В 2020 году Кукин стал главой администрации Первомайского района.С июля 2023 года по ноябрь 2024-го он работал заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ. В ноябре прошлого года Кукин перешёл на пост заместителя министра ЖКХ Ростовской области.