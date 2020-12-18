В Госдуме призывают присоединить ДНР и ЛНР к Ростовской области

Депутат Госдумы Александр Шерин призвал поскорее присоединить Донбасс к России, пока на Украину не пришли войска НАТО. По мнению народного избранника, Москва должна признать независимость ДНР и ЛНР.Шерин подчеркнул, что расстояние от Донбасса до Ростова небольшое. За два часа можно спокойно добраться до границы на автомобиле, поэтому России нужно как можно быстрее присоединить Донбасс, пока натовские войска не оказались на Украине.Народный избранник отметил, что власти РФ должны всячески поддерживать жителей республик, делая процесс их легализации как можно проще.Ранее с подобным предложением выступал депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Он заявлял, что объединение ДНР и ЛНР с Ростовской областью исторически предрешено, ведь раньше это было одно государство, с одной культурой и традициями. Так как процесс слияния РФ с Донбассом неизбежен, политик сделал прогноз, что в течение трех лет республики окончательно объединятся с Россией.