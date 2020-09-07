Объединение ДНР и ЛНР с Ростовской областью назвали исторически предрешенным
Объединение Донецкой и Луганской Народных Республик с Ростовской областью назвали исторически предрешенным. Такого мнения придерживается депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.
Он считает, что интеграция России с ДНР и ЛНР предрешена исторически. Не так давно, всего лишь 98 лет назад, это было одно государство с единой культурой и экономикой. По мнению депутата, есть два возможных варианта решения географического вопроса.
Первый – вялотекущие процессы, это когда люди по своему желанию оставят свои дома и переселятся на территорию России. Второй – признание незаконным на международном уровне решения Совета Народных Комиссаров РСФСР от 1922 года, которым территории современных ДНР и ЛНР были переданы УССР. В таком случае земли вернутся в Россию, сообщает DonDay.ru.
Судя по той ситуации, которую мы наблюдаем уже несколько лет, интеграция идет по первому пути. Уставшие от нищеты и постоянной войны жители ДНР и ЛНР покидают свои дома в поисках лучшей жизни. Другие же оформляют паспорта России дома, а после этого, уже будучи законными гражданами РФ, переезжают. Так или иначе, процесс хоть и несложный, но длительный. Тем более, если сами люди хотят стать частью России.