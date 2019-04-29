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Нового сити-менеджера избрали в Новошахтинске

Нового сити-менеджера избрали в Новошахтинске
В Новошахтинске избрали нового главу администрации города. Им стал 61-летний Сергей Бондаренко.

Заседание парламентариев состоялось 30 апреля. Депутаты должны были решить, кто станет новым сити-менеджером после ухода в отставку Игоря Сорокина.

Главными претендентами на пост мэра стали Роман Свердлов, занимающийся вопросами жизнеобеспечения в администрации Красносулинского района, и Сергей Бондаренко, временно исполняющий обязанности мэра Новошахтинска.

Решением депутатов главой администрации города стал Сергей Бондаренко. Прошлый мэр, Игорь Сорокин, покинул пост в связи с повышением в должности.

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