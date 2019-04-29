Нового сити-менеджера избрали в Новошахтинске
В Новошахтинске избрали нового главу администрации города. Им стал 61-летний Сергей Бондаренко.
Заседание парламентариев состоялось 30 апреля. Депутаты должны были решить, кто станет новым сити-менеджером после ухода в отставку Игоря Сорокина.
Главными претендентами на пост мэра стали Роман Свердлов, занимающийся вопросами жизнеобеспечения в администрации Красносулинского района, и Сергей Бондаренко, временно исполняющий обязанности мэра Новошахтинска.
Решением депутатов главой администрации города стал Сергей Бондаренко. Прошлый мэр, Игорь Сорокин, покинул пост в связи с повышением в должности.