Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Политика

0 Версия для печати

В Шахтах выбрали нового главу администрации и председателя гордумы

В Шахтах выбрали нового главу администрации и председателя гордумы
В Шахтах выбрали нового главу администрации и председателя гордумы. Решение приняли депутаты 6 октября на первом заседании седьмого созыва.

Председателем городской думы стал Андрей Горцевской. За его кандидатуру единогласно проголосовали 24 народных избранника.

О новом главе администрации известно немного. Андрей Горцевской является выпускником НПИ по факультету «Подъемно-транспортные машины и оборудование», первым заместителем генерального директора ЗАО «АГАПА». На выборы Андрей Горцевской шел как беспартийный. Отметим, это его вторые выборы. Ранее должность главы администрации и председателя гордумы занимала Ирина Жукова.

Действующему главе администрации Андрею Ковалеву продлили контракт. За него проголосовали 23 из 23 присутствующих депутатов. Ковалев стал сити-менеджером Шахт 29 июня 2018 года.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.