В Шахтах выбрали нового главу администрации и председателя гордумы. Решение приняли депутаты 6 октября на первом заседании седьмого созыва.Председателем городской думы стал Андрей Горцевской. За его кандидатуру единогласно проголосовали 24 народных избранника.О новом главе администрации известно немного. Андрей Горцевской является выпускником НПИ по факультету «Подъемно-транспортные машины и оборудование», первым заместителем генерального директора ЗАО «АГАПА». На выборы Андрей Горцевской шел как беспартийный. Отметим, это его вторые выборы. Ранее должность главы администрации и председателя гордумы занимала Ирина Жукова.Действующему главе администрации Андрею Ковалеву продлили контракт. За него проголосовали 23 из 23 присутствующих депутатов. Ковалев стал сити-менеджером Шахт 29 июня 2018 года.