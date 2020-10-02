В Шахтах выбрали нового главу администрации и председателя гордумы
В Шахтах выбрали нового главу администрации и председателя гордумы. Решение приняли депутаты 6 октября на первом заседании седьмого созыва.
Председателем городской думы стал Андрей Горцевской. За его кандидатуру единогласно проголосовали 24 народных избранника.
О новом главе администрации известно немного. Андрей Горцевской является выпускником НПИ по факультету «Подъемно-транспортные машины и оборудование», первым заместителем генерального директора ЗАО «АГАПА». На выборы Андрей Горцевской шел как беспартийный. Отметим, это его вторые выборы. Ранее должность главы администрации и председателя гордумы занимала Ирина Жукова.
Действующему главе администрации Андрею Ковалеву продлили контракт. За него проголосовали 23 из 23 присутствующих депутатов. Ковалев стал сити-менеджером Шахт 29 июня 2018 года.