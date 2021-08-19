Неудачи на выборах нельзя списывать на подтасовки избиркома. Как можно прикрыть собственные провалы оппозиционностью объяснил политолог Дмитрий Абросимов.Выборы в Государственную Думу Российской Федерации пройдут меньше чем через месяц. Расстановка сил уже известна. В событии всероссийского масштаба будут участвовать 14 партий и около 150 кандидатов. Выборы пойдут с 17 по 19 сентября.По словам Дмитрия Абросимова, избирательная кампания обещает быть жаркой. Еще на стадии выдвижения стало понятно, что появится много новых лиц. Из 13 действующих депутатов на следующий срок выдвинулись лишь 7 народных избранников.- Новые лица всегда привносят что-то неожиданное, трудно прогнозируемое, - отмечает эксперт. - К тому же сейчас баллотируется много региональных и муниципальных депутатов, которые хорошо известны избирателям и отлично знают проблемы своих территорий.Количество кандидатов, по словам Абросимова, не так сильно влияет на конкурентоспособность, как качество. Так, например, больше всего выдвиженцев оказалось в 150-м округе, 10 человек. Однако самая серьезная борьба развернется между четырьмя из них. Это действующие депутаты ГД Антон Гетта из «Единой России», Михаил Емельянов из «Справедливой России» и два действующих народных избранника донского Законодательного Собрания - Дмитрий Величко из «Партии Роста» и Евгений Федяев из ЛДПР. Спрогнозировать результаты выборов в этом округе почти невозможно.В 151-м округе борьба развернется между двумя основными претендентами на мандат. Это член Общественной палаты РФ, чемпион-паралимпиец Сергей Бурлаков, выдвигается от «ЕР», и один из самых известных коммунистов Ростовской области Евгений Бессонов. Предсказать исход в этой схватке также практически нереально.Кроме того, до конца выборов нельзя точно сказать, кто победит в 152-м округе. Среди выдвиженцев есть и бывший глава администрации донской столицы Виталий Кушнарев, он баллотируется от «Единой России», и депутат ЗС Ростовской области Борис Вальтер, который пойдет от «Справедливой России», и Александр Хуруджи, правозащитник и бизнесмен от «Новых людей». Предугадать что-либо не возьмутся даже самые авторитетные политологи.В тоже время есть округа, в которых исход голосования можно попытаться спрогнозировать. Так, в 153-м округе явным лидером является Николай Гончаров. Его знают сельчане и вероятность его победы довольно велика. В Волгодонском округе фаворитом можно выделить Виктора Дерябкина. Он действующий депутат Государственной Думы. Оппозицию ему составит депутат волгодонской городской думы Алексей Мисан. Однако проблема последнего в том, что сельчане его практически не знают.Конечно, не всем партиям обязательно проходить в думу. Некоторым будет достаточно получить государственную поддержку.- Если партия набирает 5%, она проходит в Госдуму, а если всего 3% - то получает государственное финансирование и право выдвигать своих кандидатов на выборы всех уровней без сбора подписей, - говорит Дмитрий Абросимов. - При этом, шансы преодолеть 5-процентный барьер имеют все те же четы партии: Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». К ним могут присоединиться «Новые люди». Удастся ли им получить такой результат, пока сложно сказать. Они работают в основном в крупных городах - в Ростове, Таганроге, а на селе почти незаметны.По социологическим данным, скорее всего большинство голосов окажется у кандидатов от «Единой России». Эксперты прогнозируют, что больше половины мандатов получат именно они. Остальное разделят другие партии.И это понятно. В «Единой России» много запоминающихся лиц. А, например, в КПРФ и «Справедливой России» всего по одному известному выдвиженцу. Это Евгений Бессонов и Михаил Емельянов. В ЛДПР и вовсе выделить кого-то конкретного сложно.В связи с этим уже пошли разговоры о подтасовках голосов. Ведь слухами о фальсификации в любой момент можно прикрыть свои неудачные решения.- По факту, большинство кандидатов просто не ведут широкую компанию в округе, - говорит Дмитрий Абросимов. - К примеру, в Волгодонском округе Алексей Мисан практически не ведет кампанию в Орловском, Мартыновском, других сельских районах округа. А в Таганроге коммунист Евгений Бессонов практически не появляется. Потом это бездействие будет прикрываться разговорами о подтасовках. Легко говорить, что кто-то что-то сфальсифицировал, если кандидат или его партия ничего не делали во время кампании. Не очень состоятельны и аргументы относительно ограничения доступа к видеонаблюдению на участках. Все кандидаты и партии получат пароли доступа к камерам на без ограничений. Трансляция будет идти без перерывов, круглосуточно.