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Неудачи на выборах нельзя списывать на подтасовки избиркома

Неудачи на выборах нельзя списывать на подтасовки избиркома

Неудачи на выборах нельзя списывать на подтасовки избиркома. Как можно прикрыть собственные провалы оппозиционностью объяснил политолог Дмитрий Абросимов.

Выборы в Государственную Думу Российской Федерации пройдут меньше чем через месяц. Расстановка сил уже известна. В событии всероссийского масштаба будут участвовать 14 партий и около 150 кандидатов. Выборы пойдут с 17 по 19 сентября.

По словам Дмитрия Абросимова, избирательная кампания обещает быть жаркой. Еще на стадии выдвижения стало понятно, что появится много новых лиц. Из 13 действующих депутатов на следующий срок выдвинулись лишь 7 народных избранников.

- Новые лица всегда привносят что-то неожиданное, трудно прогнозируемое, - отмечает эксперт. - К тому же сейчас баллотируется много региональных и муниципальных депутатов, которые хорошо известны избирателям и отлично знают проблемы своих территорий.

Количество кандидатов, по словам Абросимова, не так сильно влияет на конкурентоспособность, как качество. Так, например, больше всего выдвиженцев оказалось в 150-м округе, 10 человек. Однако самая серьезная борьба развернется между четырьмя из них. Это действующие депутаты ГД Антон Гетта из «Единой России», Михаил Емельянов из «Справедливой России» и два действующих народных избранника донского Законодательного Собрания - Дмитрий Величко из «Партии Роста» и Евгений Федяев из ЛДПР. Спрогнозировать результаты выборов в этом округе почти невозможно.

В 151-м округе борьба развернется между двумя основными претендентами на мандат. Это член Общественной палаты РФ, чемпион-паралимпиец Сергей Бурлаков, выдвигается от «ЕР», и один из самых известных коммунистов Ростовской области Евгений Бессонов. Предсказать исход в этой схватке также практически нереально.

Кроме того, до конца выборов нельзя точно сказать, кто победит в 152-м округе. Среди выдвиженцев есть и бывший глава администрации донской столицы Виталий Кушнарев, он баллотируется от «Единой России», и депутат ЗС Ростовской области Борис Вальтер, который пойдет от «Справедливой России», и Александр Хуруджи, правозащитник и бизнесмен от «Новых людей». Предугадать что-либо не возьмутся даже самые авторитетные политологи.

В тоже время есть округа, в которых исход голосования можно попытаться спрогнозировать. Так, в 153-м округе явным лидером является Николай Гончаров. Его знают сельчане и вероятность его победы довольно велика. В Волгодонском округе фаворитом можно выделить Виктора Дерябкина. Он действующий депутат Государственной Думы. Оппозицию ему составит депутат волгодонской городской думы Алексей Мисан. Однако проблема последнего в том, что сельчане его практически не знают.

Конечно, не всем партиям обязательно проходить в думу. Некоторым будет достаточно получить государственную поддержку.

- Если партия набирает 5%, она проходит в Госдуму, а если всего 3% - то получает государственное финансирование и право выдвигать своих кандидатов на выборы всех уровней без сбора подписей, - говорит Дмитрий Абросимов. - При этом, шансы преодолеть 5-процентный барьер имеют все те же четы партии: Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». К ним могут присоединиться «Новые люди». Удастся ли им получить такой результат, пока сложно сказать. Они работают в основном в крупных городах - в Ростове, Таганроге, а на селе почти незаметны.

По социологическим данным, скорее всего большинство голосов окажется у кандидатов от «Единой России». Эксперты прогнозируют, что больше половины мандатов получат именно они. Остальное разделят другие партии.

И это понятно. В «Единой России» много запоминающихся лиц. А, например, в КПРФ и «Справедливой России» всего по одному известному выдвиженцу. Это Евгений Бессонов и Михаил Емельянов. В ЛДПР и вовсе выделить кого-то конкретного сложно.

В связи с этим уже пошли разговоры о подтасовках голосов. Ведь слухами о фальсификации в любой момент можно прикрыть свои неудачные решения.

- По факту, большинство кандидатов просто не ведут широкую компанию в округе, - говорит Дмитрий Абросимов. - К примеру, в Волгодонском округе Алексей Мисан практически не ведет кампанию в Орловском, Мартыновском, других сельских районах округа. А в Таганроге коммунист Евгений Бессонов практически не появляется. Потом это бездействие будет прикрываться разговорами о подтасовках. Легко говорить, что кто-то что-то сфальсифицировал, если кандидат или его партия ничего не делали во время кампании. Не очень состоятельны и аргументы относительно ограничения доступа к видеонаблюдению на участках. Все кандидаты и партии получат пароли доступа к камерам на без ограничений. Трансляция будет идти без перерывов, круглосуточно.

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