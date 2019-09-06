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На выборы в Ростовской области к середине дня пришли всего 15 процентов избирателей

На выборы в Ростовской области к середине дня пришли всего 15 процентов избирателей
В Ростовской области в единый день голосования участки посетили пока всего 15 процентов избирателей. Свои голоса за кандидатов отдали около полумиллиона дончан.

Как сообщают в пресс-службе Избирательной комиссии Ростовской области, на момент 15 часов 8 сентября самая большая явка избирателей в Азове – 20 процентов. Второе место делят между собой Батайск и Таганрог – 16 процентов. В этих трех городах выбирают депутатов нового, седьмого созыва Городской Думы.

На Дону также проходит голосование за кандидатов на освободившиеся места в парламентах Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Донецка и Шахт.
Голосование продлится до 20 часов 8 сентября.

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