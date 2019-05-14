84 миллиона за год: Валерий Левченко стал самым богатым депутатом думы Ростова



Гендиректор строительной фирмы «Кристина» Валерий Левченко стал самым богатым депутатом Городской думы. Его доход за 2018 год составил 84,8 миллионов рублей.



На Валерия Левченко зарегистрировано 76 объектов недвижимости. Из этого числа в общедолевой собственности у Левченко только 11 объектов, все остальное - индивидуальное. На Левченко зарегистрированы 5 легковых автомобилей, а также еще 14 грузовых, среди которых погрузчики и манипуляторы. К примеру, на депутате числится ь «Порше-Панамера турбо», стоимость которой начинается от 10 миллионов рублей. По сравнению с Валерией, доход его жены невелик. Женщина ездит на автомобиле «Кадиллак-GMT 166». У семьи Левченко есть квартира в Испании площадью 88 квадратных метров, которая оформлена на их ребенка.



На втором месте по уровню доходов за 2018 год оказался Дмитрий Бондарь. Его капитал составил 74,4 миллиона рублей. У него задекларировано 75 объектов недвижимости, среди которых есть земельный участок на 14 гектаров.



Замыкает тройку лидеров по заработку среди депутатов Евгений Древаль. За 2018 году ему удалось заработать 44,2 миллиона рублей. У него несколько жилых домов, земельный участок и гараж. Доход его супруги всего 427 тысяч рублей. Семья пользуется двумя автомобилями – «Фольксваген Туарег» и «Тойота Лексус NX 200 T» .



