Жители Ростовской области старше 70 лет могут вернуть часть денег, потраченных на капремонт

В Ростовской области пенсионеры старше 70 лет могут получить компенсацию на оплату взносов на капитальный ремонт. Собственники жилья или их представители после оплаты квитанций должны обратиться в орган соцзащиты населения муниципального образования донского региона по месту регистрации и написать заявление. Об этом 3 февраля сообщили в областном правительстве.Компенсации в размере 50% доступны одиноким неработающим собственникам жилья старше 70 лет. Также вернуть деньги за капремонт могут люди, проживающие в семье неработающих граждан и инвалиды I, II групп, проживающих с собственниками старше 70 лет.В случае, если собственник старше 80 лет, компенсация покрывает 100% оплат взносов на капитальный ремонт.Расчет компенсации производится исходя из минимального размера взноса на один квадратный метр общей площади жилья в месяц и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий.