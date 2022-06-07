Застройщик рассказал, каким станет район Суворовский в Ростове

Фото: Суворовский

В интернете распространяется подписной лист от имени неназванных жителей жилого района Суворовский. В нем они обращаются к представителям власти, среди которых президент, депутаты и чиновники всех уровней. В числе требований - создание рабочей группы, которая займется контролем строительства социальных объектов и объектов инфраструктуры в жилом районеПо словам председателя совета директоров АО «Ростовское» Николая Бритвина, компания не меньше активистов заинтересована в том, чтобы развивался Суворовский жилой район. И поэтому старается максимально помочь властям Ростова-на-Дону в реализации их задач. В связи с этим компания по собственной инициативе взяла на себя различные обязательства и последовательно их выполняет. В частности, за ее счет разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД) и проводится государственная экспертиза социальных объектов, которые должны появиться в жилом районе. Часть таких объектов компания будет строить сама после того, как получит положительное заключение экспертизы. В компании заявили об очень высокой степени готовности по взятым ею обязательствам.Например, ПСД, позволяющая возводить детский сад на 280 мест на улице Белоусова, уже готова. Она прошла экспертизу, есть разрешение на строительство, в компании приступили к строительно-монтажным работам. Готовность ПСД на детский сад на 320 мест, который появится за строящейся II- очередью ТЦ «Суворовский», оценивается в 95 процентов, и до 15 июня ее направят на экспертизу. ПСД на школу, рассчитанную на 1600 учащихся, тоже практически готова, и ее также отправят на экспертизу 15 июня.Помимо этого, за счет компании разрабатывается ПСД, а затем будет проводится госэкспертиза для школы, которую станут посещать 850 учащихся. Договор с подрядчиком подписан, идут изыскания. По плану, экспертиза пройдет во втором полугодии. Проводятся изыскания и по детсаду на 240 мест. Уже известно, кто разработает для него ПСД. На экспертизу документация уйдет в сентябре.Еще одна ПСД за счет застройщика будет сделана для детсада на 280 мест. В настоящее время идет заключение контракта с подрядчиком, который будет ее проектировать.По словам Бритвина, помимо того, что застройщик является участником строительства школ и детсадов, он обязался построить новые спортивные объекты в Суворовском. ПСД для физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном площадью 3500 квадратных метров до 15 июня должна получить положительное заключение госэкспертизы. А на ПСД для многофункционального спортивного манежа на две тысячи квадратных метров, который станет частью спортивно-паркового комплекса «Чадр», положительное заключение экспертизы уже получено. В настоящее время там идут подготовительные работы.Помимо этого, застройщиком вносится большой вклад и в развитие транспортной инфраструктуры района.Идет подготовка инвестиционного соглашения с Министерством транспорта Ростовской области. Когда оно будет подписано, застройщик начнет искать подрядчика, который разработает ПСД для автомагистрали «Орбитальная-2» протяженностью 4,6 километра. Она разгрузит существующие автомобильные дороги, ведущие в Суворовский.О решении проблем энергоснабжения района рассказал генеральный директор ООО «Югстрой-Электросеть» Сергей Ганюшкин. Он отметил высокий уровень энергообеспеченности в Суворовском жилом районе, и жители района не должны испытывать каких-либо неудобств. Компания с 2019 года эксплуатирует районные электросети, и только в последний год ею было вложено в них свыше 94 миллионов рублей. За счет чего удалось создать значительный резерв мощности, и выросла пропускная способность линий электроснабжения района.Электричество в Суворовский поступает от расположенной в девяти километрах от него подстанции ПС 220/10 кВ Р-40, которой владеет Федеральная сетевая компания. До этого года электроэнергию передавали две кабельные линии 10 кВ большой протяженности. Они частично пролегали под землей, а частично по воздуху на опорах ЛЭП. Из-за большой протяженности и незащищенности линий приходилось долго ликвидировать возникающие аварии.Поэтому программа развития пополнилась двумя дополнительными линиями 10 кВ в виде подземного кабеля в земле максимального диаметра, который предусмотрен для данного вида кабеля. Предусмотрены две независимые взаимно резервирующие системы шин 10 кВ. В последний день прошлого года новые построенные линии были запитаны электричеством. В Суворовский электроэнергия теперь поступает по двум лишь наполовину загруженным линиям электропередачи.Это основной источник электроснабжения, не считая еще двух резервных линий. За счет этого, устранять аварийное отключение даже непосредственно в электроустановках домов удастся в минимальные сроки.Развитие Суворовского идет по плану, ни на минуту не останавливаясь. А попутно устраняются сложности, возникающие при строительстве этого жилого комплекса. Нет сомнения, что совместные усилия позволяют решить задачи, которые стоят перед Суворовским, в более короткие сроки. Это следует из официальных комментариев представителей опрошенных редакцией организаций.