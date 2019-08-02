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Встреча глав дипломатических представительств шести государств прошла в Ростове

Встреча глав дипломатических представительств шести государств прошла в Ростове
Заместитель губернатора Ростовской области Алексей Изотов провёл встречу с главами дипломатических представительств шести государств. В мероприятии приняли участие генеральные консулы Узбекистана и Армении, почётные консулы Северной Македонии, Княжества Монако и Абхазии, руководитель отделения посольства Беларуси в Ростове-на-Дону.

За 2019 год в донском регионе прошло 51 мероприятие с участием коллег из других стран, Ростовскую область посетили 16 зарубежных делегаций. Донские делегации совершили семь визитов за границу для участия в международных форумах, выставках и презентациях. Знаковым событием стало открытие Генерального консульства Республики Узбекистан в Ростовской области, которое состоялось 16 июля.

- Международное сотрудничество и деятельность по развитию внешнеэкономических отношений играют одну из важных ролей в реализации социально-экономического потенциала нашего региона, - отметил замгубернатора Ростовской области Алексей Изотов. - Здесь создан благоприятный инвестиционный климат, а действующее законодательство предполагает множество преференций для инвесторов.

Алексей Юрьевич также сообщил собравшимся об изменениях в составе дипломатического корпуса в регионе. С представителями шести государств он обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества.

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