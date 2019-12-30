В Новошахтинске автомобилист сбил 57-летнюю женщину



Фото: Kazan.kp.ru



В Новошахтинске Ростовской области в результате ДТП женщина получила травмы. Происшествие случилось 5 января около 19:00 на улице Советской Конституции.



По предварительной информации, 37-летний водитель «Лады Калины» проезжал мимо дома № 13. При повороте направо автомобилист не уступил дорогу и наехал на 57-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

- В результате ДТП женщину с травмами доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



По факту происшествия начата проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.