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В Новошахтинске автомобилист сбил 57-летнюю женщину

В Новошахтинске автомобилист сбил 57-летнюю женщину
Фото: Kazan.kp.ru

В Новошахтинске Ростовской области в результате ДТП женщина получила травмы. Происшествие случилось 5 января около 19:00 на улице Советской Конституции.

По предварительной информации, 37-летний водитель «Лады Калины» проезжал мимо дома № 13. При повороте направо автомобилист не уступил дорогу и наехал на 57-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
- В результате ДТП женщину с травмами доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

По факту происшествия начата проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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