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В Ростовской области пытались провезти 8 тысяч пачек сигарет через границу с Украиной

В Ростовской области пытались провезти 8 тысяч пачек сигарет через границу с Украиной
На границе Ростовской области с Украиной пограничники задержали двух мужчин, которые пытались в обход пункта пропуска вывезти в Россию крупную партию табачной продукции. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области.

Пограничники заметили нарушителей, когда они пересекали границу по полям. У них нашли порядка 40 блоков сигарет WINSTON. Примерная цена товара составила порядка одного миллиона рублей.

- Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы, - уточнили в ведомстве. - Проверяется факт контрабанды табачных изделий.

Если вину мужчин докажут, им грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

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