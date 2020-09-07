В Ростовской области пытались провезти 8 тысяч пачек сигарет через границу с Украиной

На границе Ростовской области с Украиной пограничники задержали двух мужчин, которые пытались в обход пункта пропуска вывезти в Россию крупную партию табачной продукции. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области.Пограничники заметили нарушителей, когда они пересекали границу по полям. У них нашли порядка 40 блоков сигарет WINSTON. Примерная цена товара составила порядка одного миллиона рублей.- Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы, - уточнили в ведомстве. - Проверяется факт контрабанды табачных изделий.Если вину мужчин докажут, им грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.