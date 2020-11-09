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В Ростовской области парень угнал авто и попал на нем в ДТП

В Ростовской области парень угнал авто и попал на нем в ДТП
В Ростовской области 21-летний парень угнал автомобиль и попал на нем в ДТП. О происшествии 11 ноября рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Происшествие случилось в Азове. Молодой человек вскрыл «ВАЗ-2107» и сел за руль. Проехав до соседней улицы, машина заглохла из-за отсутствия бензина. Злоумышленник не растерялся: он вскрыл еще одну машину, завел ее и поехал. Однако через некоторое время горе-угонщик въехал в столб. После ДТП парень сбежал, но вскоре был задержан.

- В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщили в ведомстве. - Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Угнанные транспортные средства вернули законным владельцам.

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