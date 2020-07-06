На Дону мужчина угнал автомобиль собутыльника и попал на нём в ДТП

В Ростовской области задержали мужчину, который угнал машину своего собутыльника и перевернулся на ней. На 37-летнего жителя Красносулинского района завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.Незадолго до инцидента мужчины вместе выпивали. Когда хозяин машины уснул, приятель взял ключи от авто и уехал на нём. Находясь в нетрезвом состоянии, подозреваемый вскоре попал в ДТП.Хозяин транспортного средства обнаружил пропажу только утром. В настоящий момент машину вернули владельцу, а угонщика задержали. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.