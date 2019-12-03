В Ростовской области дан старт декаде инвалидов



В донском регионе 3 декабря началась декада инвалидов. Во вторник глава области провел торжественный прием, на котором наградил и поощрил дончан с особенностями здоровья, которые ведут активную общественную деятельность, а также представителей общественных организаций, которые ежедневно оказывают помощь и поддержку инвалидам.



На Дону проживают свыше 367 000 маломобильных граждан, что составляет порядка 9% от общего количества жителей региона. В Ростовской области восемь лет назад была запущена госпрограмма «Доступная среда». Так, с 2011 года свыше 1 500 социальных объектов региона адаптировали для маломобильных граждан. Приобретено более 20 000 единиц технических средств реабилитации. В Ростовской области создали и запустили службу «социального такси». В конце весны автопарк пополнился 13 новыми автомобилями, предназначенными для транспортировки лиц с ограниченными возможностями.



Во всех городах и районах донского региона во время традиционной декады пройдет примерно 700 различных мероприятий. Это и благотворительные акции, и фестивали, и концерты, и выставки. Для гостей распахнет свои двери ярмарка вакансий. Также запланированы разные круглые столы, дни открытых дверей и уроки профориентации.



Начало декаде положил тотальный тест «Доступная среда». Он прошел в Международный день инвалидов, 3 декабря. Участникам было предложено пройти тестирование прямо из дома за собственным компьютером или за другим гаджетом. Испытать себя желающие могли и на площадке «Точки кипения» в ДГТУ.



В тест вошли 50 вопросов. К каждому из них требовалось подобрать правильный ответ. Организаторы обозначили основной целью теста повышение уровня осведомленности жителей РФ о насущных проблемах и особенностях их маломобильных соотечественников. Еще россиян знакомили с этикой общения с лицами с особенностями здоровья.



5 декабря в рамках декады запланировано проведение дня профессиональной ориентации. Гостей ознакомят с востребованными сейчас профессиями. Ну а ярмарка вакансий состоится 10 декабря.



Донская земля на данный момент - признанный лидер в вопросе трудоустройства людей с инвалидностью. С начала нынешнего года в Ростовской области 7 000 лиц с ограниченными возможностями получили консультации по вопросам занятости. Работу себе смогли найти 5 700 маломобильных россиян.