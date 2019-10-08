В Ростове на Западном легковушка врезалась в автобус



ДТП с участием автобуса произошло в Ростове-на-Дону. Авария случилась на проспекте Стачки 10 октября около 15 часов.



По предварительным данным, за рулём автомобиля «Бриллианс» ехал 20-летний парень. В районе дома № 93 он врезался в маршрутку № 85А. Автобусом управлял 31-летний водитель. Транспортные средства получили незначительные механические повреждения.



В отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области сообщили, что в результате аварии ни пассажиры, ни водители не пострадали.