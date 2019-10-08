Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове на Западном легковушка врезалась в автобус

В Ростове на Западном легковушка врезалась в автобус
ДТП с участием автобуса произошло в Ростове-на-Дону. Авария случилась на проспекте Стачки 10 октября около 15 часов.

По предварительным данным, за рулём автомобиля «Бриллианс» ехал 20-летний парень. В районе дома № 93 он врезался в маршрутку № 85А. Автобусом управлял 31-летний водитель. Транспортные средства получили незначительные механические повреждения.

В отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области сообщили, что в результате аварии ни пассажиры, ни водители не пострадали.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.