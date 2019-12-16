В Ростове строят последнюю очередь спортивно-паркового комплекса «Чадр»



В Ростове подходят к финалу работы по строительству новой набережной. В Советском районе города появится спортивно-парковый комплекс «Чадр».



Со временем «Чадр» должен стать полноценной зеленой зоной с искусственными озерами и многофункциональным спорткомплексом. Место, где расположен комплекс, играет огромную роль в оздоровлении реки Темерник.



Застройкой района занимается «ВКБ-Новостройки». Компания уже несколько лет реализует экологические проекты, очищая русло Чадра. Так, из одного озера вывезли несколько тысяч кубов ила, скосили камышовые заросли. Обустройство прибрежной линии началось нынешним летом: там уложили геотекстиль и специальные матрацы, создали площадку под будущую прогулочную зону.



Основу конструкции составляют металлические опоры, заполненные армирующим бетоном. Все они прошли противокоррозионную обработку. По берегам озера уже высадили ивы и тюльпановые деревья, продумана система полива.



Как только все работы завершат, берег Чадра должен превратиться в излюбленное место отдыха ростовчан, уверены в компании-девелопере. Окончание работ запланировано на весну 2020 года.



