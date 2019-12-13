В Ростове начата проверка по факту публикации в СМИ



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Следственное управление по Ростовской области проводит проверку по факту сюжета на одном из федеральных каналов.



По данным СМИ, в Аксайском районе многодетная семья несколько лет добивается от местных властей признать их дом аварийным. Несмотря на судебные решения, местные власти до сих пор не признали дом аварийным. Семья вынуждена на протяжении пяти лет снимать квартиры, опасаясь, что органы опеки заберут детей.

- Следственным управлением СКР по Ростовской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.



Во время проверки будет проверена информация, размещенная в средствах массовой информации. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение.



Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СКР поставить на контроль ход проверки.