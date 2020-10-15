В отношении ростовчанина возбуждено дело за организацию казино

Следственным отделом по Октябрьскому району Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают по статье «Незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой».Установлено, что К. с неустановленными лицами организовали казино в доме № 32 по улице Вавилова в Ростове, которое функционировало с 22 июля по 9 октября 2020 года. За незаконную деятельность предпринимателю грозит от 100 до 500 тысяч штрафа.– Расследование уголовного дела взято прокуратурой района на контроль, – прокомментировали в ведомстве.