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В отношении ростовчанина возбуждено дело за организацию казино

В отношении ростовчанина возбуждено дело за организацию казино
Следственным отделом по Октябрьскому району Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают по статье «Незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой».

Установлено, что К. с неустановленными лицами организовали казино в доме № 32 по улице Вавилова в Ростове, которое функционировало с 22 июля по 9 октября 2020 года. За незаконную деятельность предпринимателю грозит от 100 до 500 тысяч штрафа.

– Расследование уголовного дела взято прокуратурой района на контроль, – прокомментировали в ведомстве.

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