В Ростовской области мужчина украл из частного дома ювелирные украшения на 150 тысяч рублей



Фото: maltavista.ru

В Гуково по подозрению в краже ювелирных украшений задержали 28-летнего мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области 24 октября.



В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что пока её не было, из дома пропали ювелирные украшения. Из шкатулки исчезли золотые кольца, цепочки и сережки на общую сумму более 150 тысяч рублей.



Когда подозреваемого задержали, похищенных изделий при нём не было. Украшения он успел сдать в ломбард. Как выяснилось, в дом он проник, вскрыв окно ломиком.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в донском главке.



Подозреваемого поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.