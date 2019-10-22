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В Ростовской области мужчина украл из частного дома ювелирные украшения на 150 тысяч рублей

В Ростовской области мужчина украл из частного дома ювелирные украшения на 150 тысяч рублей
Фото: maltavista.ru
В Гуково по подозрению в краже ювелирных украшений задержали 28-летнего мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области 24 октября.

В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что пока её не было, из дома пропали ювелирные украшения. Из шкатулки исчезли золотые кольца, цепочки и сережки на общую сумму более 150 тысяч рублей.

Когда подозреваемого задержали, похищенных изделий при нём не было. Украшения он успел сдать в ломбард. Как выяснилось, в дом он проник, вскрыв окно ломиком.
- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в донском главке.

Подозреваемого поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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