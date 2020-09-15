В Новочеркасске произошла авария с участием двух легковушек

В Новочеркасске произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Столкновение случилось днем 16 сентября на улице Атаманской.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, в районе дома №37 водитель “ВАЗ-21102” поворачивал на перекрестке и не пропустил встречный автомобиль, который ехал по главной.Из-за столкновения автомобили участников аварии получили механические повреждения. Несмотря на то, что в результате ДТП никто не пострадал, ремонт авто обойдется владельцам в приличную сумму.