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Массовая авария с участием полицейского УАЗа и двух большегрузов произошла в Ростове

Массовая авария с участием полицейского УАЗа и двух большегрузов произошла в Ростове
В Ростове-на-Дону произошла массовая авария с участием двух грузовых машин и полицейского УАЗа. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 10 сентября на улице Орской, в районе дома № 14/28.

По предварительным данным, водитель «ГАЗели» врезался в полицейский УАЗик, а затем в фуру марки «Сканиа». Пока не известно, что стало причиной такого столкновения автомобилей. Вероятнее всего, грузовик пытался не врезаться в большегруз во время аварийной ситуации и влетел в автомобиль полицейских.

Несмотря на то, что машина правоохранителей и «ГАЗель» получили механические повреждения, фура осталась невредимой.

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