Массовая авария с участием полицейского УАЗа и двух большегрузов произошла в Ростове

В Ростове-на-Дону произошла массовая авария с участием двух грузовых машин и полицейского УАЗа. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 10 сентября на улице Орской, в районе дома № 14/28.По предварительным данным, водитель «ГАЗели» врезался в полицейский УАЗик, а затем в фуру марки «Сканиа». Пока не известно, что стало причиной такого столкновения автомобилей. Вероятнее всего, грузовик пытался не врезаться в большегруз во время аварийной ситуации и влетел в автомобиль полицейских.Несмотря на то, что машина правоохранителей и «ГАЗель» получили механические повреждения, фура осталась невредимой.