Под Ростовом произошла массовая авария с участием пяти автомобилей

Массовое ДТП с участием пяти легковых авто произошло под донской столицей. Авария случилась 12 августа около 9:00 на 1,9 км автодороги Ростов — Ставрополь.Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, «Рено Каптюр» под управлением 68-летнего шофера двигалось возле ДНТ «Весна». Не выдержав боковой интервал, мужчина на иномарке столкнулся с четырьмя встречными авто: «Хендай Элантра», «Рено Дастер», «ВАЗ-21099» и «Мерседес». Все они получили механические повреждения.- В результате происшествия никто не пострадал, - добавили в ведомстве.Водители чудом не пострадали при таком столкновении. Автомобилисту на «Рено Каптюр» придется сильно потратиться, чтобы восстановить свою иномарку.