В Южном федеральном округе прокуроры добились выплаты гражданам по задержке зарплат на сумму в более 650 миллионов рублей

Прокуроры в Южном федеральном округе добились за первые шесть месяцев 2020 года выплаты в более 670 миллионов рублей гражданам, которые столкнулись с задержкой заработных плат. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе УГП РФ в СКФО И ЮФО.Всего за первую половину 2020 года было выявлено свыше 24 тысяч нарушений в данной сфере. К административной и дисциплинарной ответственности привлекли примерно пять тысяч лиц, а также возбуждено 73 уголовных дела. По результатам работы прокуратуры граждане, которым были обязаны вернуть долги по зарплатам, получили свои законные средства. За полгода также были пресечены факты неисполнения юридическими лицами обязанности по раскрытию данных о просроченных задолженностях. Прокуроры зафиксировали 17 таких правонарушителей.Кроме того, в ЮФО был пресечен прием на работу граждан, без оформления трудовых отношений и выплаты им «серой» зарплаты. К примеру, прокуратура Таганрога инициировала процедуру установления факта трудовых отношений и взыскания задолженности по зарплате. В результате права потерпевших были восстановлены.За полгода также были выявлены правонарушения в работе 13 арбитражных управляющих организаций-банкротов, в которой остались задолженности по оплате труда бывших сотрудников.Прокуратура проводила проверки по защите прав медицинских работников, осуществляющих деятельность в учреждениях, где лечат пациентов зараженных вирусом COVID-19. Им должны были обеспечивать стимулирующие выплаты по закону, однако некоторые так и оставались без средств. Подобные правонарушения были устранены у 2,5 тысяч работников. Они также получили в сумме 53 миллиона рублей таких выплат.В данном направлении прокуратура будет работать и дальше.