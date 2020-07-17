Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

На Дону прошло оперативное совещание по итогам работы органов прокуратуры

На Дону прошло оперативное совещание по итогам работы органов прокуратуры
Фото: horoshevo-mnevniki.mos.ru

В Ростовской области подытожили итоги работы органов прокуратуры Северо-Кавказского и Южного федерального округов. На совещании обсудили эффективность прокурорской деятельности за первую половину 2020 года.

В ходе оперативного мероприятия обсудили вопросы законности в сфере ЖКХ, долевого строительства жилья, выплаты заработной платы, борьбы с преступностью, а также поговорили на тему противодействия коррупции и экстремистским проявлениям.

Кроме того, участники совещания отметили, что права пяти тысяч медицинских работников, которым доначислены выплаты на сумму свыше 100 млн рублей, в настоящее время защищены законодательно.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.