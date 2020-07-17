На Дону прошло оперативное совещание по итогам работы органов прокуратуры

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В Ростовской области подытожили итоги работы органов прокуратуры Северо-Кавказского и Южного федерального округов. На совещании обсудили эффективность прокурорской деятельности за первую половину 2020 года.В ходе оперативного мероприятия обсудили вопросы законности в сфере ЖКХ, долевого строительства жилья, выплаты заработной платы, борьбы с преступностью, а также поговорили на тему противодействия коррупции и экстремистским проявлениям.Кроме того, участники совещания отметили, что права пяти тысяч медицинских работников, которым доначислены выплаты на сумму свыше 100 млн рублей, в настоящее время защищены законодательно.