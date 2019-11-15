Ростовская область «закипела» и развивает МСП



В Ростовской области запустили шестую «Точку кипения» - крупнейшее пространство для коллективной работы. Главными направлениями «Точки кипения» станут развитие технологического предпринимательства в рамках НТИ, совершенствование механизмов помощи бизнесу и оптимизация барьеров, введение современных практик регионального развития - в частности, в сельском хозяйстве, туризме, несырьевом экспорте.



Первая региональная «Точка кипения» открылась в рамках реализации нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также исполнения проектов, которые утвердил глава регионов Василий Голубев.



Как подчеркнул министр экономического развития региона Максим Папушенко, основной задачей является вовлечение в мероприятия к развитию области представителей профессиональных сообществ.



- Мы сосредоточили внимание на наиболее важных задачах национального характера, чтобы добиться лидерства в этих направлениях, - сказал он.



В программу открытия новой «Точки кипения» входит обсуждение туристического потенциала и экспортных возможностей Дона. Помимо всего, в рамках двухдневной программы открытия «точки» прошли панельные дискуссии, круглые столы, митапы, мастер-классы, а также семинары на разнообразные темы. Также велась работа на площадках по обсуждению вопросов инновационной экономики, высокотехнологичного предпринимательства, инновационных моделей образования и многих других.



Ростовская область - лидер по числу открытых «Точек кипения». В регионе функционирует шесть площадок, пять из которых - это так называемые университетские «Точки кипения», где важнейшими направлениями работы выступает развитие университетской среды и образования. Шестая, городская, «Точка кипения» призвана объединить различные городские сообщества.



- В дальнейшем важно, чтобы регион не подвел в плане качества работы своих «точек», - рассказал спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.



Как ожидается, уже до окончания года в новой «точке» пройдет около 35 мероприятий разных форматов.



Подчеркнем, что «Точки кипения» создаются при поддержке «Платформы НТИ». Здесь предприниматели, ученые, представители общественности транслируют свой опыт, итоги проделанной работы, рассказывают о разных моделях развития. В настоящее время «Точки кипения» созданы в крупнейших российских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Иркутске и многих других.



Чтобы поучаствовать в мероприятиях «Точек кипения», следует зарегистрироваться на информационной площадке Leader-ID.ru.