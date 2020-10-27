Ростовчанам рассказали о размере платы за содержание жилых помещений

Утвержден размер платы за содержание жилых помещений. Об этом 29 октября сообщили в администрации Ростова-на-Дону.В зависимости от вида благоустройства жилого помещения стоимость платежей в месяц за один квадратный метр может варьироваться от 9,85 рублей для домов пониженной капитальности, не подключенных к центральной системе водоотведения. Владельцам квартир в многоэтажных домах с лифтами и мусоропроводами содержание помещений обойдется до 20,7 рублей.Отметим, этот тариф актуален для собственников квартир, которые не выбрали способ управления многоквартирным домом или не определились с размером платы за содержание жилищных помещений.