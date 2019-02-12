«Ростов-Дон» – один из фаворитов женской Лиги чемпионов-2018/19



Лучшая женская гандбольная команда России «Ростов-Дон» продолжает выступления в Лиге чемпионов-2018/19, обеспечив себе выход в четвертьфинальный раунд. Предлагаем оценить шансы ростовских гандболисток стать лучшей командой Европы по букмекерским котировкам.



«Ростов-Дон» уже в плей-офф



«Ростов-Дон» уверенно прошел групповой раунд Лиги чемпионов-2018/19, заняв первое место в группе В c «Копенгагеном», «Брест-Бретанью» и «Савехофом». Сейчас же ростовская команда вместе с французским «Мецем» лидирует в первой группе основного раунда, практически обеспечив себе выход в плей-офф.



В основном раунде осталось провести три тура, но уже сейчас «Ростов-Дон», как и «Мец», а также «Будучность» гарантировали себе путевку в четвертьфинальный раунд. «Ростов-Дон» еще сыграет 23 февраля дома с «Мецем», 3 марта будет гостить у «Будучности», а завершит основной раунд матчем с датским «Оденсе» в Ростове-на-Дону. Есть все предпосылки к тому, что российская команда финиширует первой в группе - в особенности, если сумеет обыграть французский «Мец». Эта команда остается единственной, сумевшей обыграть «Ростов-Дон» в этом евросезоне, но сделала она это на своей площадке.



В другой группе уверенно лидирует венгерский «Дьор Ауди» – лидер женского клубного гандбола последних лет в Европе, дважды кряду выигрывавший Лигу чемпионов. «Дьор» выиграл в этом евросезоне все матчи, кроме одного – с соотечественницами из «Рэйл Карго», сумевшими сыграть с фаворитом сезона вничью.



После того как в каждой из двух групп основного раунда определятся по четыре команды, пробившиеся в плей-офф, будут сформированы четвертьфинальные пары по принципу, когда первое место одной группы сыграет с четвертым из другой, а второе – с третьим. Команды проведут по матчу дома и на выезде, а затем победители пар сформируют Финал четырех, который пройдет 11-12 мая в Будапеште.



«Дьор Ауди» может сыграть в домашнем финале



Понятное дело, что при таком раскладе шансы венгерского клуба «Дьор Ауди» на победу в турнире, по мнению букмекеров проекта Bet On, выглядят предпочтительными – на то, что венгерский суперклуб выиграет Лигу чемпионов-2018/19, дают коэффициент 1.33. А вот наиболее вероятным соперником «Дьора» в финале является «Ростов-Дон», до сих пор никогда не игравший в решающем матче Лиги чемпионов. Коэффициент на победу «Ростова» в Лиге чемпионов – 7.5, тогда как на других потенциальных участников Финала четырех ЦСМ Бухарест и «Мец» дают коэффициенты 11.0 и 13.0 соответственно.



Чтобы избежать встречи с «Дьором» до финала, «Ростову» необходимо занимать первое место в своей группе и обыгрывать в ближайшем домашнем матче «Мец». «Дьор» за последние шесть лет четырежды выигрывал Лигу чемпионов, но никогда не делал этого трижды кряду. Трижды команда из Венгрии проигрывала в финальных матчах – в 2009 году датскому «Виборгу», в 2012-м – черногорской «Будучности», а в 2016-м – клубу ЦСМ Бухарест, в серии пенальти. Единственным российским клубом, который выигрывал финал женской Лиги чемпионов, была подмосковная «Звезда» в сезоне 2007/08. Сезоном ранее в финале играла «Лада» из Тольятти, но уступила там датскому «Слагелсе».