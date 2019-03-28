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Игрока ГК «Ростов-Дон» Анну Вяхиреву признали лучшей полусредней Лиги чемпионов

Игрока ГК «Ростов-Дон» Анну Вяхиреву признали лучшей полусредней Лиги чемпионов
Игрока ГК «Ростов-Дон» Анну Вяхиреву признали лучшей полусредней сезона 2018-2019 Лиги чемпионов. Об этом сообщили в Российской федерации гандбола.

Известно, что Европейская федерация гандбола продолжает выбор игроков для символической женской сборной Лиги чемпионов. В ходе первого этапа свои голоса за спортсменов отдавали наставники команд Евролиги. 14 из 16 участников опроса поддержали ростовскую полусреднюю Анну Вяхиреву.

Отметим, что впереди еще два этапа: сначала выбор сделают другие специалисты, затем - болельщики. Они начнут голосовать до одной четвертой финала турнира.

В этом сезоне Анна Вяхирева забила 51 мяч. На матче с «Мецем» гандболистка повредила локоть. В результате она выбыла до конца сезона.
Напомним, 7 апреля «Ростов-Дон» выступит против «Ференцвароша» в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов в Венгрии. Позже, 13 апреля, пройдет еще одна игра в Ростове-на-Дону.

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