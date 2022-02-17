Пункты пропуска в Ростовской области перевели только на въезд

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Все пункты пропуска на границе с Ростовской областью перевели только на въезд в РФ, проинформировали в Погрануправлении ФСБ 19 февраля.Теперь попасть в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую Народные Республики из России невозможно. Такие меры приняты из-за обострения ситуации и введения в Ростовской области режима ЧС.Тем временем попасть в донской регион хотят десятки жителей ЛДНР. Для них здесь уже подготовлено почти 14 тысяч мест для размещения. Людей обеспечивают горячим питанием и необходимой медпомощью.