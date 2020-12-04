На трассе Волгоград - Каменск две женщины пострадали в перевернувшемся авто

На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский в ДТП пострадали две женщины. Утром 7 декабря в Калачевском районе (Волгоградская область) 25-летняя автомобилистка не справилась с управлением.По предварительной информации, женщина-водитель «Рено Сандеро» ехала по трассе. В районе 66-го километра она не справилась с управлением и съехала в кювет. Иномарка перевернулась. Проезжавшие мимо автомобилисты вызвали скорую помощь и сотрудников ГИБДД.Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, бригада медиков госпитализировала пострадавших водителя иномарки и 30-летнюю пассажирку.Машина также получила серьезные повреждения. Вся передняя часть автомобиля смята, лобовое стекло выбито. На фото видно, что часть металлической конструкции вогнута в сторону салона иномарки. Если машину удастся восстановить, ремонт обойдется владельцу в десятки тысяч рублей.