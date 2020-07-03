На Дону неизвестный угнал автомобиль, пока его владелец купался в реке

В Ростовской области задержали мужчину, который решил покататься на машине, пока её владелец купался в реке. На 49-летнего жителя региона завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.Владелец «Лады Гранты» приехал отдохнуть на берег водоёма. Мужчина оставил авто с ключами в замке зажигания у берега реки, а сам пошёл купаться. Когда он отплыл подальше, заметил проезжающую машину, похожую на его авто. Вернувшись на берег, дончанин обнаружил пропажу. Он сразу обратился в полицию.Похищенную машину вернули владельцу. А обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.